Новая утечка Google Pixel 8 показала серьезные улучшения ИИ-камеры смартфона

В видеоролике демонстрируется функция Magic Editor, которая позволяет пользователям манипулировать своими фотографиями и настраивать их, например, объединять несколько изображений, чтобы убедиться, что все улыбаются и смотрят в камеру. Также демонстрируется возможность перемещения объектов на фотографии, удаления фоновых объектов и изменения освещения для придания снимкам различного настроения.

Кроме того, в видеоролике показаны новые возможности ручного управления камерой, аналогичные настройкам зеркальных фотоаппаратов, позволяющие регулировать выдержку, ISO и фокусировку.

Согласно утечкам, Pixel 8 Pro будет оснащен 48-Мп ультраширокоугольной камерой с углом обзора 125,5 градуса и 48-Мп телеобъективом. Стандартный Pixel 8 будет оснащен 12-мегапиксельной ультраширокой камерой с более широким углом обзора по сравнению со своим предшественником Pixel 7 Pro.