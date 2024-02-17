Новая утечка подтвердила отказ iPhone 16 от диагонального вида камер

Утечка, которой поделился Majin Bu в социальных сетях, демонстрирует вертикально расположенную камеру, напоминающую iPhone X, XS и 11. Это противоречит диагональному расположению, которое наблюдается в нынешних iPhone 15 и 15 Plus.

Уже несколько месяцев ходят слухи о вертикальном смещении, которое может быть связано с функцией Apple для Vision Pro. Этот формат записи в настоящее время требует стекированной конструкции камеры, которая используется в моделях iPhone 15 Pro. Приняв аналогичную компоновку, iPhone 16 и 16 Plus могут получить возможность записи в формате Vision Pro.

Редактор MacRumors Марко Живкович (Marko Zivkovic), как сообщается, подтвердил подлинность просочившейся информации о дизайне компонентов.