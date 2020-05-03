Новая версия флагманской гибкой раскладушки Samsung может получить тройную камеру

Как отмечает издание GSMArena, Samsung ещё не скоро выпустит преемника Galaxy Z Flip, но это не значит, что работа над ним не ведётся. Доказательством этому стала патентная заявка компании, в которой описано гибкое устройство в форм-факторе раскладушки с тройной камерой на задней панели.

Первый вариант дизайна характеризуется горизонтальным расположением модулей камеры. При этом экранчик для оповещений выглядит более маленьким. Во втором варианте дизайна модули камеры расположены вертикально, что даёт гораздо больше места для вспомогательного дисплея.

Поскольку это патент, нет гарантий, что Samsung воплотит дизайн в реальность. Однако это с большой вероятностью подтверждает намерения компании встроить тройную камеру в Galaxy Z Flip 2.