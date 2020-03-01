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Новейшие флагманские смартфоны Samsung показали плохие продажи из-за коронавируса
Galaxy S20
Новейшие флагманские смартфоны Samsung Galaxy S20 показали плохие продажи в Южной Корее. Произошло это из-за эпидемии коронавируса.
За первый день компания продала 70 800 смартфонов Galaxy S20. В прошлом году предыдущие флагманы Galaxy S10 продавались намного лучше. Тогда на старте было реализовано 140 000 устройств. Да и Galaxy Note 10 показывали явно более хорошие показатели — 220 000 штук.
Как пишут СМИ, сама Samsung объясняет ситуацию вспышкой коронавируса, которая началась в Китае. Из-за неё люди якобы перестали ходить в магазины. В Южной Корее зарегистрировано около 3700 заражённых коронавирусом COVID-2019.
В России пока можно оформить предзаказ на смартфоны серии Galaxy S20. Отправлены устройства будут 13 марта. Стоимость самого дорогого аппарата линейки составляет 100 000 рублей.