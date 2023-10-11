Новейшие iPhone 15 поймали на произвольном выключении ночью

Проблема возникла после обновления, призванного решить проблемы с перегревом и разрядкой аккумулятора на некоторых устройствах. Редактор 9to5Mac Зак Холл заметил, что его iPhone 15 Pro Max утром потребовал ввода пароля для разблокировки, что говорит о ночной перезагрузке устройства, а затем обнаружил, что он выключился на несколько часов в течение ночи. Это странное поведение не ограничивается конкретной моделью iPhone, так как в сообщениях на Reddit говорится о том, что такое случалось с пользователями различных моделей.

Пока неясно, что именно происходит, но проблема может нарушить привычный распорядок дня, если будут затронуты будильники или другие функции. Компания Apple пока никак не прокомментировала эту проблему.