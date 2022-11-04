Новейшие смартфоны Google учатся на вашей уникальной манере разговаривать

Персонализированное распознавание речи Google работает путем "сохранения и изучения ваших взаимодействий с Ассистентом". Также используются набранные запросы и другой распознанный текст.

Google поощряет пользователей исправлять Ассистента. Он также может использовать ваши прошлые исправления, чтобы учиться на своих ошибках и со временем совершенствоваться.

Эта функция автоматически включается в процессе настройки Google Ассистент на Pixel 7 или 7 Pro. В случае чего, ее можно отключить, просто перейдя в настройки.

Отключение приведет к удалению с телефона "любых взаимодействий с Ассистентом, которые использовались для обучения модели". Выключение не повлияет на сбор, хранение или использование данных для голосового набора текста на Gboard и других взаимодействий голосом.