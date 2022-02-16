Новейшие смартфоны среднего класса Realme 9 Pro приехали в Россию

Сообщается, что обе модели работают на ОС realme U.I. 3.0 на базе Android 12. Realme 9 Pro+ оснащен камерой Sony IMX 766 на 50 Мп с оптической стабилизацией, новейшим 6 нм процессором MediaTek Dimensity 920 5G и памятью UFS 2.2, Super Amoled экраном 90 Гц FHD+ со встроенным датчиком сердцебиения и защитой Corning Gorilla Glass 5.

Отмечается и быстрая зарядка SuperDart Charge на 60 Вт, которая позволяет зарядить аккумулятор емкостью 4500 мАч на 50% всего за 15 минут.

Что интересно – новый процессор набирает более 500 тыс баллов в бенчмарке AnTuTu, при этом оборудован графическим процессором Mali-G68 MC4 и паровой системой охлаждения, а также поддерживает до 5 Гб виртуальной расширяемой оперативной памяти.