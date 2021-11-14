Новейший бюджетный смартфон Realme с 4/64 ГБ и NFC отдают по минимальной цене

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Новейший бюджетный смартфон Realme с 4/64 ГБ и NFC отдают по минимальной ценеЗа 8491 рубль
В магазине Molnia Electronics на AliExpress продают с большой скидкой новый смартфон Realme C21Y в версии 4/64 ГБ.
Для получения скидки нужно зайти на страницу товара, нажать на кнопку «Получить купоны», а затем добавить смартфон в корзину. Уже там следует применить промокод «WOWSTAR1100». После всех этих действий цена должна получиться такой:
Обратим ваше внимание, что все скидки актуальны на момент публикации новости. Магазин обещает, что акция продлится до 16 ноября, но доступность товара лучше проверять самостоятельно. На Яндекс.Маркете ниже цены сейчас не найти.
Модель Realme C21Y получила 6,5-дюймовый экран, модуль NFC для бесконтактной оплаты, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, основную камеру с главным датчиком на 13Мп. Смартфон поставляется с российской гарантией.
Источник: AliExpress