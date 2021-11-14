Новейший бюджетный смартфон Realme с 4/64 ГБ и NFC отдают по минимальной цене

Обратим ваше внимание, что все скидки актуальны на момент публикации новости. Магазин обещает, что акция продлится до 16 ноября, но доступность товара лучше проверять самостоятельно. На Яндекс.Маркете ниже цены сейчас не найти.

Модель Realme C21Y получила 6,5-дюймовый экран, модуль NFC для бесконтактной оплаты, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, основную камеру с главным датчиком на 13Мп. Смартфон поставляется с российской гарантией.