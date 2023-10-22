Новейший флагман Honor Magic 6 Pro показали на живых фотографиях

Ожидается, что в этом вырезе, расположенном по центру, будет размещена 12-Мп ультраширокоугольная селфи-камера и ToF-камера, как и в предшественнике Magic 5 Pro.

Согласно более ранним предположениям, Magic 6 Pro сохранит характерный круглый модуль камеры с тремя камерами, но в утекшем изображении он далеко не круглый.

Модель Magic 5 Pro была выпущена в марте этого года, поэтому раннее появление ее преемника выглядит интригующе. Ожидается, что Honor выпустит три модели серии Magic 6 на базе готовящегося к выпуску чипсета Snapdragon 8 Gen 3. По слухам, серия Magic 6 будет выпущена до Китайского Нового года в 2024 году.