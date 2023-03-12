Новейший флагман Oppo Find X6 протестировали в Geekbench: все еще не уровень Galaxy S23 Ultra

Новейший флагман Oppo Find X6 протестировали в Geekbench: все еще не уровень Galaxy S23 UltraМожет Find X6 Pro сможет выступить лучше
Запуск флагманской серии смартфонов Oppo Find X6 стартует достаточно скоро. Хоть в линейку, скорее всего, войдут Find X6 и Find X6 Pro, пока что в бенчмарке Geekbench засветилась базовая модель – Oppo Find X6.
Фото: Oppo
Его одноядерный результат составил 1806 баллов, а многоядерный - 4705 баллов. Листинг также подтвердил, что устройство будет работать на MediaTek Dimensity 9200 5G. GeekBench пишет, что устройство будет работать на операционной системе Android 13 прямо из коробки. Подтвержден также вариант с 12 Гб оперативной памяти, но скорее всего будут и другие объемы оперативной памяти.
GeekBench
К сожалению, GeekBench не раскрывает много информации об устройстве.
Для сравнения бенчмарк ранее тестировал новейший флагман Samsung Galaxy S23 Ultra, работающий на Snapdragon 8 Gen 2, который набрал 1962 и 5191 баллов за одноядерный и многоядерный тест соответственно.
GeekBench