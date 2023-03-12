Новейший флагман Oppo Find X6 протестировали в Geekbench: все еще не уровень Galaxy S23 Ultra

Его одноядерный результат составил 1806 баллов, а многоядерный - 4705 баллов. Листинг также подтвердил, что устройство будет работать на MediaTek Dimensity 9200 5G. GeekBench пишет, что устройство будет работать на операционной системе Android 13 прямо из коробки. Подтвержден также вариант с 12 Гб оперативной памяти, но скорее всего будут и другие объемы оперативной памяти.