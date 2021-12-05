Новейший флагман Xiaomi 12 получит не самую технологичную камеру

Речь идёт о камере-невидимке, которая, например, реализована в Xiaomi Mix 4. По словам популярного интернет-инсайдера из Китая DigitalChatStation, Xiaomi вместо этого решила использовать в новинках «старый-добрый» круглый вырез.

Одной из причин такого решения называется недостаточное качество снимков, получаемых на камеру, скрытую под дисплеем. При этом, по данным источников, китайский бренд не отказывается полностью от идеи использования технологии — она лишь хочет дождаться, когда подэкранные камеры смогут выдавать достойный уровень получаемых на неё фотографий.

Напомним, что помимо Xiaomi 12, от китайского IT-гиганта также ждут компактный Xiaomi 12X и Xiaomi 12 Pro/Ultra.