Новейший флагман Xiaomi получит разогнанный процессор Snapdragon 8 Gen 1+

Обычно, Plus-варианты флагманских процессоров Qualcomm анонсируются во втором полугодии. Поэтому, вероятно, не стоит ожидать выхода Xiaomi 12 Ultra раньше конца третьего квартала 2022 года.

В сети появилась устройство с соответствующим номером модели и с процессором SoC Qualcomm SM8475. А поскольку текущий чип SD 8 Gen 1 имеет обозначение SM8450, можно с уверенностью предположить, что это действительно вариант Plus.

Согласно слухам, будущая модель процессора Qualcomm Plus будет производиться по 4-нанометровому техпроцессу TSMC. Нынешний Snapdragon 8 Gen 1 использует техпроцесс Samsung.