Новейший флагман Xiaomi проиграл в тесте камеры старым смартфонам Samsung и Huawei

Блогеры выпустили два видеоролика. В одном они сравнили Xiaomi Mi 10 с Samsung Galaxy S10 Plus, а в другом — с Huawei P30 Pro. Флагман южнокорейской компании был выпущен в феврале прошлого года, а устройство китайской — в марте. Xiaomi Mi 10 же представили только 13 февраля 2020 года.

Авторы роликов сравнили и основную, и фронтальную камеру смартфонов. Что касается Huawei P30 Pro, то он оказался лучше флагмана Xiaomi как минимум по части селфи-камеры. Также прошлогодний смартфон продемонстрировал лучшее качество видеосъёмки, главным образом за счёт стабилизации. В целом, по возможностям фотосъёмки аппарат Huawei выглядит привлекательнее.