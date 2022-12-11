Новейший флагманский процессор и крутая камера: представлена серия Xiaomi 13

Начнём с базовой модели. Ключевые характеристики Xiaomi 13 такие: новейший процессор Snapdragon 8 Gen 2, 6,36-дюймовый AMOLED-экран, основная камера из модулей на 50 Мп, 12 Мп (сверхширокоугольная), 10 Мп (телефото). Что немаловажно, смартфон, как и его старший собрат, получил защиту от воды и пыли по стандарту IP68. Xiaomi утверждает, что модель Xiaomi 13 способна выдержать на одной зарядке около полутора суток.

Цены на базовый смартфон начинаются с 3999 юаней (около 36 тысяч рублей по актуальному курсу).