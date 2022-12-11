Новейший флагманский процессор и крутая камера: представлена серия Xiaomi 13

Новейший флагманский процессор и крутая камера: представлена серия Xiaomi 13Состоит из двух моделей
Сегодня Xiaomi наконец представила в Китае долгожданную серию флагманских смартфонов — Xiaomi 13.
Фото: Ferra.ru
Начнём с базовой модели. Ключевые характеристики Xiaomi 13 такие: новейший процессор Snapdragon 8 Gen 2, 6,36-дюймовый AMOLED-экран, основная камера из модулей на 50 Мп, 12 Мп (сверхширокоугольная), 10 Мп (телефото). Что немаловажно, смартфон, как и его старший собрат, получил защиту от воды и пыли по стандарту IP68. Xiaomi утверждает, что модель Xiaomi 13 способна выдержать на одной зарядке около полутора суток.
Цены на базовый смартфон начинаются с 3999 юаней (около 36 тысяч рублей по актуальному курсу).
Ferra.ru
Xiaomi 13 так же выйдет ограниченной коллекцией в интересных цветах корпуса:
Equal Leaks
Главным в программе, конечно, стал Xiaomi 13 Pro. В его основе лежит та же платформа Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Смартфон оснащён экраном побольше — 6,73 дюйма разрешением 2K. Яркость дисплея достигает 1900 нит.
Основная камера смартфона представлена тремя модулями: 50 Мп (основной, 1-дюймовый), 50 Мп (широкоугольный), 50 (телефото). Ёмкость аккумулятора составляет 4820 мАч, аппарат поддерживает проводную зарядку мощностью 120 Вт, беспроводную на 50 Вт и обратную беспроводную на 10 Вт. Зарядить смартфон можно за 36 минут.