Новейший флагманский смартфон Huawei не выдержал падение на асфальт

Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на китайское издание MyDrivers. Во время теста Mate 40 Pro уронили с небольшой высоты (какой именно, не сообщается) на асфальт. В итоге задняя панель смартфона разбилась: от корпуса даже отделились несколько стеклянных фрагментов. Повреждения получила и основная камера Mate 40 Pro. Неясно, продолжила ли она работать после падения.

Напомним, недавно аналогичный тест прошли новые смартфоны серии iPhone 12. Устройства сбрасывали с высоты 1 и 1,7 метра. Стекло выдержало шесть падений.