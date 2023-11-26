Новейший Huawei Enjoy 70 удивит своим… трехлетним процессором

Снимки, опубликованные на Weibo, демонстрируют дисплей Enjoy 70 и дизайн задней панели, позаимствованный у серии Huawei P60. Примечательно, что устройство имеет модельный номер FGD-AL00, недавно получило сертификаты TENAA и 3C.

Enjoy 70, по слухам оснащен 6,75-дюймовой LD-панелью с разрешением HD+. Однокристальная система Kirin 710A (около 2020 г. выхода), а объем памяти варьируется от 128 ГБ до 512 ГБ, оперативная память составляет 8 ГБ.

Вот с аккумулятором устройство вряд ли подкачает – 6 000 мАч и быстрая зарядка 22,5 Вт. Тыловая камера представлена дуэтом 50-мегапикселей + 2-мегапикселей.