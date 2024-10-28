Новейший iPhone 16 запретили продавать в Индонезии

Компания вложила около $94 млн из обещанных $109 млн для поддержки местных поставок и инфраструктуры. Поскольку Apple не достигла требуемого инвестиционного порога, Министерство промышленности Индонезии отказало в сертификации продукции.

Согласно правилам Индонезии, минимум 40% компонентов для продаж устройств должно быть произведено в стране — это может быть достигнуто за счёт местных материалов, производственных мощностей или найма рабочих.

Apple создала четыре академии разработчиков, однако, не завершив инвестиции, лишила себя возможности выйти на растущий индонезийский рынок.

Несмотря на запрет на продажу, около 9000 iPhone 16 уже находятся в Индонезии, в том числе доставленные для личного пользования.