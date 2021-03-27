Новейший китайский флагманский смартфон сравнили с Samsung S21 Ultra по качеству камер

OnePlus делала камеру для своих смартфонов в партнёрстве с шведской компанией, занимающейся производством фотоаппаратов, Hasselblad.

Авторы обзора пришли к выводу, что монструозную камеру S21 Ultra с главным датчиком на 108 Мп и двумя зум-камерами сложно победить почти любому современному смартфону, не только OnePlus 9 Pro (хотя по примерам фото можно отдать предпочтение и OnePlus).