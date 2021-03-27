Телефоны
Сегодня в 18:07
Новейший китайский флагманский смартфон сравнили с Samsung S21 Ultra по качеству камер
OnePlus 9 Pro
На канале PhoneArena вышло сравнение камер новейшего китайского флагманского смартфона OnePlus 9 Pro с Samsung S21 Ultra.
OnePlus делала камеру для своих смартфонов в партнёрстве с шведской компанией, занимающейся производством фотоаппаратов, Hasselblad.
Авторы обзора пришли к выводу, что монструозную камеру S21 Ultra с главным датчиком на 108 Мп и двумя зум-камерами сложно победить почти любому современному смартфону, не только OnePlus 9 Pro (хотя по примерам фото можно отдать предпочтение и OnePlus).
Авторы заявили, что OnePlus 9 Pro хорош своей ультраширокоугольной 50-мегапиксельной камерой Sony, а также выдаёт иногда отличные макроснимки. Однако у Galaxy S21 Ultra лучше детализация, динамический диапазон, резкость при слабом освещении и др.