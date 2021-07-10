Новейший процессор Samsung для смартфонов будет мощнее флагманского Snapdragon

Инсайдеры пишут, что у Exynos 2200 есть шанс стать первым процессором Samsung, который опередит конкурентный Snapdragon и в плане производительности, и в плане графики. Ожидается, что Exynos 2200 будет даже лучше Apple A15 Bionic по графическим показателям.

Напомним, над новым чипсетом Samsung работает вместе с AMD. В платформе будет использоваться графический процессор mRNDA. Ранее также появился слух, что Exynos 2200 будет использоваться также во флагманском смартфоне Vivo.