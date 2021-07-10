Новейший процессор Samsung для смартфонов будет мощнее флагманского Snapdragon

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Сегодня в 12:37
Новейший процессор Samsung для смартфонов будет мощнее флагманского SnapdragonОн разрабатывается в сотрудничестве с AMD
Грядущий Samsung Exynos 2200 засветился в тесте 3DMark Wild Life и набрал там впечатляющие 8134 балла. Этот результат не только превышает показатели Snapdragon 888, но и, как утверждается, будет выше, чем у флагманского процессора Snapdragon 2022 года.
Инсайдеры пишут, что у Exynos 2200 есть шанс стать первым процессором Samsung, который опередит конкурентный Snapdragon и в плане производительности, и в плане графики. Ожидается, что Exynos 2200 будет даже лучше Apple A15 Bionic по графическим показателям.
Напомним, над новым чипсетом Samsung работает вместе с AMD. В платформе будет использоваться графический процессор mRNDA. Ранее также появился слух, что Exynos 2200 будет использоваться также во флагманском смартфоне Vivo.