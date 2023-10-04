Новейший Samsung Galaxy S23 FE с небольшим «подбородком» показали вживую

Новейший Samsung Galaxy S23 FE с небольшим «подбородком» показали вживуюЖурналистам дали его в руки
Samsung представила Galaxy S23 FE, бюджетный «флагманский» смартфон. На выбор предлагаются две модели - с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти или с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти, стартовая цена которых составляет 600 долларов. Журналисты уже успели опробовать устройства, а также поделиться снимками.
Galaxy S23 FE отличается «премиальным» дизайном, слоями стекла Corning Gorilla Glass 5 и боковыми гранями из алюминия. Его 6,4-дюймовый дисплей Dynamic AMOLED 2X имеет адаптивную частоту обновления 60-120 Гц, функции Eye Care Display, Vision Booster и Eye Comfort Shield.
Что касается камеры, то она имеет 50-Мп основную, 12-Мп сверхширокоугольную и 8-Мп телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом. Среди других достоинств - аккумулятор емкостью 4500 мАч с функцией быстрой зарядки, защита от воды и пыли по стандарту IP68 и четыре года обновлений ПО.