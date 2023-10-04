Новейший Samsung Galaxy S23 FE с небольшим «подбородком» показали вживую

Что касается камеры, то она имеет 50-Мп основную, 12-Мп сверхширокоугольную и 8-Мп телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом. Среди других достоинств - аккумулятор емкостью 4500 мАч с функцией быстрой зарядки, защита от воды и пыли по стандарту IP68 и четыре года обновлений ПО.