Новейший складной Samsung Galaxy Z Flip7 прошёл тест на гибкость, но есть нюанс

Внешний экран защищён стеклом Gorilla Glass Victus 2 и получил твёрдость 6 по шкале Мооса — царапины появляются только с уровнем 7, что характерно для флагманских моделей. Однако внутренний гибкий экран сделан из мягкого полимерного материала и царапается уже при уровне 2, то есть даже ноготь оставляет на нём следы. Чтобы защитить пользователей, Samsung предлагает бесплатно заменить защитную плёнку внутреннего экрана в течение первого года, а далее — за 20 долларов.

При тесте огнём внешний экран выдержал пламя более 20 секунд без значительных повреждений. Внутренний экран выдержал около 15 секунд, после чего автоматически отключился и остались заметные ожоги.

Также проверили защиту от пыли и грязи. Несмотря на попадание большого количества грязи в шарнир, телефон продолжил работать без поломок, хотя слышался небольшой скрип.

В целом, при сильном сгибании корпус деформировался, но не ломался. Новый шарнир показал улучшенную надёжность по сравнению с предыдущими моделями.