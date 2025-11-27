Новейший складной смартфон Huawei Mate X7 покинет Китай 11 декабря

Опубликовано 27 ноября 2025, 18:051 мин.
Новейший складной смартфон Huawei Mate X7 покинет Китай 11 декабряПокажут глобальную версию
Huawei сообщила, что глобальная премьера складного смартфона Mate X7 состоится 11 декабря в Дубае. Компания опубликовала тизер с датой запуска и изображением устройства. Mate X7 уже вышел в Китае.
© Huawei
Главной особенностью стал флагманский процессор Kirin 9030 Pro с поддержкой 5G, а также дизайн камеры. На задней панели заметна фирменная «звёздно-алмазная текстура».
Смартфон работает на HarmonyOS 6.0 для китайского рынка. Пока неизвестно, получит ли глобальная версия обновлённый EMUI или останется на текущей версии системы. Также остается загадкой, сохранит ли международная модель тот же процессор.
Ожидается, что вместе со смартфоном могут представить наушники FreeBuds Pro 5, новые версии смарт-часов Watch Ultimate и планшет-трансформер MatePad Edge.