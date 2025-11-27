Новейший складной смартфон Huawei Mate X7 покинет Китай 11 декабря

Главной особенностью стал флагманский процессор Kirin 9030 Pro с поддержкой 5G, а также дизайн камеры. На задней панели заметна фирменная «звёздно-алмазная текстура».

Смартфон работает на HarmonyOS 6.0 для китайского рынка. Пока неизвестно, получит ли глобальная версия обновлённый EMUI или останется на текущей версии системы. Также остается загадкой, сохранит ли международная модель тот же процессор.

Ожидается, что вместе со смартфоном могут представить наушники FreeBuds Pro 5, новые версии смарт-часов Watch Ultimate и планшет-трансформер MatePad Edge.