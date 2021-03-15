Новейший смартфон среднего класса Realme 8 Pro распаковали до премьеры

Realme 8 Pro получил слот для microSD, 3,5-мм разъём для наушников и уже установленную защиту для экрана. На правой стороне у него располагаются кнопки включения и громкости, на левой — слот для SIM и microSD. На задней панели смартфона также есть надпись «DARE TO LEAP».