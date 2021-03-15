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Сегодня в 19:38
Новейший смартфон среднего класса Realme 8 Pro распаковали до премьеры
Премьера — 24 марта
24 марта Realme должна представить новые смартфоны серии Realme 8. Однако в сети уже появилось видео распаковки Realme 8 Pro.
Коробка из-под смартфона имеет очень яркий жёлтый цвет. Корпус самого устройства серый, точнее, как называет его сама Realme, Infinite Black. В коробке помимо смартфона были: силиконовый чехол, скрепка для извлечения SIM-карты, документация, зарядный кабель, сам адаптер на 65 Вт.
Realme 8 Pro получил слот для microSD, 3,5-мм разъём для наушников и уже установленную защиту для экрана. На правой стороне у него располагаются кнопки включения и громкости, на левой — слот для SIM и microSD. На задней панели смартфона также есть надпись «DARE TO LEAP».
Realme уже подтвердила, что смартфон получит четверную камеру с датчиком на 108 Мп.