Новейший смартфон Xiaomi Poco X3 GT с мощным процессором подробно протестировали

Новейший смартфон Xiaomi Poco X3 GT с мощным процессором подробно протестировалиЭто одно из лучших устройств за свои деньги
Ведущий YouTube-канала Филипп Беликов рассказал, почему стоит приобрести Xiaomi Poco X3 GT.
По словам Фила, недостатков у этого смартфона очень мало. Самый существенный - камера. В целом снимает она нормально, но, как считает эксперт, могла бы и лучше. Яркость дисплея тоже не очень большая. И третье, о чём рассказал ведущий, - уже из минусов всех Xiaomi - плохо работающий датчик приближения.
Держать в руке аппарат комфортно. Он, как отмечает специалист, а целом меньше моделей Poco, хотя толщина у него достаточно большая. Сканер отпечатков расположен удобно, работает быстро, как и разблокировка по лицу.
Из других достоинств, отличающих телефон от остальных, - длительное время работы батареи и быстрая мощная зарядка (за 50 минут).
Для геймеров здесь установлена частота отклика 240 герц, а частота обновления дисплея - до 120 герц. При этом во время звонков почему-то максимальная частота составляет 60 герц, а не 120, добавляет ведущий. Работает в целом смартфон плавно. Игры в основном тоже не вызвали никаких проблем у Фила.
С точки зрения звука здесь стереозвучание и хорошая громкость. Но во время разговора можно не сразу понять, где находится динамик.
По нагреву складывается у модели странная ситуация, подчёркивает эксперт. По результатам троттлинг-теста видно, что температура процессора высокая, но при использовании телефона это не ощущается. Периодически только происходит подтормаживание во время сворачивания окон. А вот тестирование в Antutu показывает, что производительность остаётся на том же уровне, а не падает, как в троттлинге.
Камера же по итогам сравнения с Galaxy A52 оказалась примерно такой же, как у Samsung. Хотя в некоторых условиях снимки на A52 выходят лучше.
По результатам тестирования Фил заключил: такой смартфон точно можно рекомендовать тем, кто хочет приобрести аппарат за 25 000 рублей. И единственный момент, который может смущать, - непопулярность фирмы Poco в России.