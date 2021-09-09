Новейший смартфон Xiaomi Poco X3 GT с мощным процессором подробно протестировали

Из других достоинств, отличающих телефон от остальных, - длительное время работы батареи и быстрая мощная зарядка (за 50 минут).

Для геймеров здесь установлена частота отклика 240 герц, а частота обновления дисплея - до 120 герц. При этом во время звонков почему-то максимальная частота составляет 60 герц, а не 120, добавляет ведущий. Работает в целом смартфон плавно. Игры в основном тоже не вызвали никаких проблем у Фила.

С точки зрения звука здесь стереозвучание и хорошая громкость. Но во время разговора можно не сразу понять, где находится динамик.

По нагреву складывается у модели странная ситуация, подчёркивает эксперт. По результатам троттлинг-теста видно, что температура процессора высокая, но при использовании телефона это не ощущается. Периодически только происходит подтормаживание во время сворачивания окон. А вот тестирование в Antutu показывает, что производительность остаётся на том же уровне, а не падает, как в троттлинге.

Камера же по итогам сравнения с Galaxy A52 оказалась примерно такой же, как у Samsung. Хотя в некоторых условиях снимки на A52 выходят лучше.

По результатам тестирования Фил заключил: такой смартфон точно можно рекомендовать тем, кто хочет приобрести аппарат за 25 000 рублей. И единственный момент, который может смущать, - непопулярность фирмы Poco в России.