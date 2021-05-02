Новейшую версию системы iPhone взломали для установки пиратских приложений

Также апдейт принёс исправления багов. Ещё Checkra1n теперь будет поддерживать работу с Mac на процессоре M1. Из-за ранее существовавших несовместимостей новый Mac нельзя было применять для джейлбрейка устройств.

Пока Checkra1n — единственный вариант для взлома iOS 14.5. Другой инструмент Unc0ver работает максимум с iOS 14.3.

Напомним, что джейлбрейк позволяет получить доступ к файловой системе устройств Apple. Это позволяет расширить функциональность устройства, а также загружать на iPhone приложения из любых источников, а не только из AppStore. Некоторые люди делают джейлбрейк ради установки пиратских программ