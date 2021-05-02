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Сегодня в 10:58
Новейшую версию системы iPhone взломали для установки пиратских приложений
Checkra1n обновился
Инструмент для джейлбрейка Checkra1n получил обновление до версии 0.12.3. Она предназначена для взлома iPhone под управлением новейшей версии iOS 14.5.
Также апдейт принёс исправления багов. Ещё Checkra1n теперь будет поддерживать работу с Mac на процессоре M1. Из-за ранее существовавших несовместимостей новый Mac нельзя было применять для джейлбрейка устройств.
Пока Checkra1n — единственный вариант для взлома iOS 14.5. Другой инструмент Unc0ver работает максимум с iOS 14.3.
Напомним, что джейлбрейк позволяет получить доступ к файловой системе устройств Apple. Это позволяет расширить функциональность устройства, а также загружать на iPhone приложения из любых источников, а не только из AppStore. Некоторые люди делают джейлбрейк ради установки пиратских программ