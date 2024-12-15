Новенькие Apple Watch Series 10 сравнили с более дешевыми Samsung Galaxy Watch 7

Часы Apple Watch Series 10 выделяются 1,96-дюймовым OLED-дисплеем Retina с пиковой яркостью 2000 нит, титановой рамкой и водонепроницаемостью 50 м. Стильные и идеальные для пользователей iPhone, они оснащены такими функциями, как ЭКГ, мониторинг SpO2 и чип UWB второго поколения для точного отслеживания местоположения. Недостатки? Аккумулятора емкостью 327 мАч хватает всего на день.

Samsung Galaxy Watch 7 же отличаются прочностью, алюминиевым корпусом, соответствием стандарту MIL-STD-810H и меньшим 1,5-дюймовым AMOLED-дисплеем. Основное внимание уделяется практическим медицинским функциям, таким как ЭКГ, мониторинг кровяного давления и отслеживание температуры кожи. Аккумулятора емкостью 425 мАч хватает на два дня, что делает его более надежным для длительного использования.

Ключевым отличием является цена. За Apple Watch можно отдать 819 долларов, а Samsung Watch 7 — более доступные 250 долларов, с широкой совместимостью и стандартными 20-миллиметровыми ремешками.

Выбирайте в соответствии с вашей экосистемой и бюджетом.