Новенький процессор Exynos 2400 сравнили со Snapdragon 8 Gen 3 на примере линейки Galaxy S24

Первые тесты Geekbench до запуска серии S24 даже предполагали, что Exynos 2400 может превзойти Snapdragon в некоторых аспектах. Однако свежие результаты показывают, что детище Qualcomm все еще опережает конкурента по общей производительности.

Вьетнамский YouTube-блогер провел тестирование обоих SoC в AnTuTu, сравнив Galaxy S24 на базе Exynos 2400 и Galaxy S24 Ultra на Snapdragon 8 Gen 3.

Galaxy S24 с чипом Exynos набрал 1.7 млн баллов, в то время как Galaxy S24 Ultra на Snapdragon показал чуть более высокий результат — 1.8 млн баллов. Это указывает на небольшую разницу в производительности, около 7%.

Стоит отметить, что полученные результаты, вероятно, на деле ниже тех показателей, на которые способны оба процессора.

Snapdragon 8 Gen 3 ранее показывал более 2 млн баллов в аналогичных тестах. Это может быть связано с тем, что тестирование проводилось на предварительной версии оборудования с нестабильным программным обеспечением, что не позволяет полностью раскрыть потенциал чипов.