Новенький Samsung Galaxy A24 не получит Snapdragon: раскрыты характеристики

По слухам, телефон оснащен 6,5-дюймовым Full HD+ Super AMOLED экраном с частотой обновления 90 Гц. A24 работает на базе MediaTek Helio G99 SoC (за работу Galaxy A23 отвечал Snapdragon 680), в паре с 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ основной памяти с возможностью расширения. На задней панели расположена тройной модуль камеры: основная на 50 МП, сверхширокоугольная камера на 5 МП и 2-МП макрокамера. Селфи камера обладает 13 МП.

Он также оснащен 3,5-мм разъемом для наушников, а также боковым датчиком отпечатков пальцев. Аккумулятор емкостью 5 000 мАч может заряжаться при мощности до 25 Вт.