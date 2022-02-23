Новенький Samsung Galaxy S22 Ultra сравнили с «эталонным» iPhone 13 Pro Max по качеству камер

Эксперт канала SuperSaf протестировал камеры смартфонов Samsung Galaxy S22 Ultra и iPhone 13 Pro Max по качеству фото и видео.

Первым делом ведущий сравнил фотографии. С основного модуля камеры при хорошем освещении снимки получаются практически идентичными, только у S22 Ultra иногда они выходят немного ярче. Также в некоторых случаях Samsung делает тени более выразительными. При слабом освещении фото тоже получаются довольно близкими, хотя резче в целом они на iPhone.

Далее специалист проверил работу сверхширокоугольных камер. Угол обзора у iPhone 13 Pro Max при этом немного шире, чем у S22 Ultra. В то же время при более сложных условиях, по мнению ведущего, справляется лучше уже камера Samsung, хотя вообще снимки получаются близкими по качеству.

Протестирован был и макромодуль. iPhone в этом случае даёт возможность фотографировать объекты ближе, чем Samsung.

Что касается зума, то S22 Ultra позволяет увеличивать в 3, 10, 15, 30 и 100 раз. iPhone же использует только 3-кратный и 15-кратный зум. То есть по этому параметру побеждает всё же Samsung.

После этого перешёл SuperSaf к портретным фото. Снимки выходят почти идентичными, причём как с основного модуля, так и при приближении. При этом на фотографии с Samsung могут появляться блики от солнца, тогда как iPhone даёт более «чистое» изображение и в то же время более чёткое. При слабом освещении, по мнению эксперта, побеждает также S22 Ultra.