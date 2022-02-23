Новенький Samsung Galaxy S22 Ultra сравнили с «эталонным» iPhone 13 Pro Max по качеству камер

Новенький Samsung Galaxy S22 Ultra сравнили с «эталонным» iPhone 13 Pro Max по качеству камерТестирование провёл эксперт YouTube-канала SuperSaf
Эксперт канала SuperSaf протестировал камеры смартфонов Samsung Galaxy S22 Ultra и iPhone 13 Pro Max по качеству фото и видео.
Первым делом ведущий сравнил фотографии. С основного модуля камеры при хорошем освещении снимки получаются практически идентичными, только у S22 Ultra иногда они выходят немного ярче. Также в некоторых случаях Samsung делает тени более выразительными. При слабом освещении фото тоже получаются довольно близкими, хотя резче в целом они на iPhone.
Далее специалист проверил работу сверхширокоугольных камер. Угол обзора у iPhone 13 Pro Max при этом немного шире, чем у S22 Ultra. В то же время при более сложных условиях, по мнению ведущего, справляется лучше уже камера Samsung, хотя вообще снимки получаются близкими по качеству.
Протестирован был и макромодуль. iPhone в этом случае даёт возможность фотографировать объекты ближе, чем Samsung.
Что касается зума, то S22 Ultra позволяет увеличивать в 3, 10, 15, 30 и 100 раз. iPhone же использует только 3-кратный и 15-кратный зум. То есть по этому параметру побеждает всё же Samsung.
После этого перешёл SuperSaf к портретным фото. Снимки выходят почти идентичными, причём как с основного модуля, так и при приближении. При этом на фотографии с Samsung могут появляться блики от солнца, тогда как iPhone даёт более «чистое» изображение и в то же время более чёткое. При слабом освещении, по мнению эксперта, побеждает также S22 Ultra.
Наконец, селфи-фото. При выборе одного из двух снимков при хорошем освещении эксперт склоняется больше к iPhone, к тому же у последнего угол обзора больше. При более сложных условиях (в машине) справляется с засветами лучше Samsung: он смог сохранить больше деталей на заднем фоне. Вечером и ночью, при плохом освещении, более чёткое изображение даёт S22 Ultra, а если сравнивать фотографии со вспышкой, то у Samsung снимок более яркий, но размытый.
Далее оценил эксперт видео. В целом, по мнению специалиста, по этому пункту побеждает iPhone 13 Pro Max. У него лучше работает стабилизация, более быстрый автофокус при слабом освещении, больше динамический диапазон, шире угол обзора при съёмке с фронтальной камеры. При этом нужно отметить, что S22 Ultra умеет снимать в 8К, а вот iPhone - нет. Что касается звука, то Samsung лучше справлялся с подавлением фонового шума при записи видео.
В целом, по словам специалиста, Samsung Galaxy S22 Ultra и iPhone 13 Pro Max - одни из лучших камерофонов. По многим пунктам они идентичны в плане фото и видео. S22 Ultra имеет некоторые преимущества с точки зрения снимков, а вот iPhone - с точки зрения видео.