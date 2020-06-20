Новое поколение раскладушки Motorola Razr может не выйти в 2020 году

Об этом заявил аналитик цепочек поставок Росс Янг (Ross Young). По его информации, Motorola Razr 2 не выйдет до 2021 года. Причиной таких задержек эксперт называет вирус. Из-за COVID-19 пострадали многие индустрии, и компании сейчас испытывают нехватку кадров.

Журналисты полагают, что Motorola может всё-таки анонсировать раскладушку Razr 2 в этом году, но продажи стартуют позднее. В любом случае, чтобы убедиться в предположениях, нужно подождать как минимум до осени.

Напомним, первое поколение Motorola Razr, вышедшее в 2019 году, отличилось гибким экраном.