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Новое поколение раскладушки Motorola Razr может не выйти в 2020 году
Из-за коронавируса
Про потенциальный Motorola Razr 2 какие только слухи уже не ходили. Сначала заявлялось, что он выйдет в сентябре, затем дату перенесли на август, а теперь и вовсе утверждается, что новое поколение раскладушки может не выйти в 2020 году.
Об этом заявил аналитик цепочек поставок Росс Янг (Ross Young). По его информации, Motorola Razr 2 не выйдет до 2021 года. Причиной таких задержек эксперт называет вирус. Из-за COVID-19 пострадали многие индустрии, и компании сейчас испытывают нехватку кадров.
Журналисты полагают, что Motorola может всё-таки анонсировать раскладушку Razr 2 в этом году, но продажи стартуют позднее. В любом случае, чтобы убедиться в предположениях, нужно подождать как минимум до осени.
Напомним, первое поколение Motorola Razr, вышедшее в 2019 году, отличилось гибким экраном.