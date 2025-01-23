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Опубликовано 23 января 2025, 14:44
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Новое приложение для iPhone поможет вам запомнить подробности о каждом встречном

Современная замена записным книжкам
Скоро выйдет новое приложение для iPhone под названием «People», которое облегчит запоминание подробностей о людях в вашей жизни. Приложение инди-разработчика Эндрю Тайсома призвано заменить традиционные записные книжки, добавив «контекст».
Новое приложение для iPhone поможет вам запомнить подробности о каждом встречном

© Andrew Theis

Тайс объясняет идею приложения примерно так: если вы встречаетесь с большим количеством людей и с трудом запоминаете их имена или подробности о них, вы можете использовать Notes, чтобы записать что-то, но это «не идеально». Поэтому он создал «нечто лучшее», чтобы упорядочить контакты и отношения.

Приложение предлагает вам добавить полезные сведения о каждом человеке, чтобы впоследствии было легче вспомнить, кто он такой.

People имеет удобный дизайн и предлагает новый подход к управлению контактами. Публичная бета-версия будет доступна на следующей неделе, но вы можете зарегистрироваться уже сейчас.

Источник:9to5mac
Автор:Максим Многословный
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