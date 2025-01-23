Новое приложение для iPhone поможет вам запомнить подробности о каждом встречном

Тайс объясняет идею приложения примерно так: если вы встречаетесь с большим количеством людей и с трудом запоминаете их имена или подробности о них, вы можете использовать Notes, чтобы записать что-то, но это «не идеально». Поэтому он создал «нечто лучшее», чтобы упорядочить контакты и отношения.

Приложение предлагает вам добавить полезные сведения о каждом человеке, чтобы впоследствии было легче вспомнить, кто он такой.

People имеет удобный дизайн и предлагает новый подход к управлению контактами. Публичная бета-версия будет доступна на следующей неделе, но вы можете зарегистрироваться уже сейчас.