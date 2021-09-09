Новое видео Google впервые показало флагманский Pixel 6 в руках у пользователей

И вот сейчас поисковый гигант вновь начал напоминать и своих будущих смартфонах. Ранее мы писали о свежих рендерах Pixel 6, стилизованных под обложку нового альбома Дрейка.

Теперь же Google опубликовала полноценный рекламный ролик, посвящённый будущему флагману. В нём можно увидеть, как аппарат выглядит не на картинках, лёжа на столе, а в руках у настоящих пользователей.

Что интересно, в рекламе также акцентируется внимание на том, что Pixel 6 хорошо сочетается с новым языком дизайна Android — Material You. Делается это через акценты на свежих виджетах и отдельных элементах системы.

Напомним, что по последним данным Google Pixel 6 либо полноценно представят 19 октября, либо запустят предзаказы на смартфоны в этот день.