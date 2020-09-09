Телефоны
Сегодня 16:09
Нового складного смартфона Samsung за $3300 не хватило на всех желающих
Речь о специальном дизайнерском издании
Недавно Samsung представила новый Galaxy Z Fold 2, в том числе его особую версию Thom Browne Edition. Этот складной смартфон стоит немалых денег — почти $3300 (около 250 тысяч рублей). Тем не менее, желающих купить его оказалось слишком много.
Сообщается, что более 230 тысяч жителей Южной Кореи подали заявку на покупку Galaxy Z Fold 2 Thom Browne Edition. Однако смартфон будет выпущен в ограниченном количестве, поэтому не все желающие смогут получить его.
Как пишут СМИ, Samsung запланировала выпустить лишь 5000 единиц Galaxy Z Fold 2 Thom Browne Edition по всему миру. Южной Корее, скорее всего, достанется лишь 1000 смартфонов. То есть из 230 тысяч желающих большая часть останется без устройства.