Новой серии Samsung Galaxy A пообещали лучшую производительность и дизайн

Опубликовано 28 февраля 2025, 04:321 мин.
Новой серии Samsung Galaxy A пообещали лучшую производительность и дизайнАнонс скоро
Samsung собирается поднять планку в смартфонах нового поколения серии Galaxy A, предлагая более высокую скорость работы, плавную многозадачность и новый дизайн — и все это по доступной цене. По крайней мере так пишут СМИ.
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Новые модели будут оснащены новым процессором, будет увеличена система охлаждения. Samsung также усовершенствует дизайн, добавив в него гладкую металлическую рамку и прочный дисплей Corning Gorilla Glass Victus+, который обычно встречается в моделях премиум-класса. Камера также получит обновление.
ИИ-функции не пропустят серию в этот раз.
Официальный запуск назначен на 2 марта 2025 года.