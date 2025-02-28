Новой серии Samsung Galaxy A пообещали лучшую производительность и дизайн

Новые модели будут оснащены новым процессором, будет увеличена система охлаждения. Samsung также усовершенствует дизайн, добавив в него гладкую металлическую рамку и прочный дисплей Corning Gorilla Glass Victus+, который обычно встречается в моделях премиум-класса. Камера также получит обновление.

ИИ-функции не пропустят серию в этот раз.

Официальный запуск назначен на 2 марта 2025 года.