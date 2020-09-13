Новому бюджетному флагманскому смартфону Huawei пообещали экран частотой 120 Гц

Модель будет называться Huawei nova 8. Источники пишут, что он будет оснащён OLED-панелью. Каков размер экрана и его разрешение, неизвестно. Ясно только, что частота обновления у него составит 120 Гц. Также в экране виден вырез под двойную фронтальную камеру. Дисплей будет «стекать» на боковины корпуса.

В целом, в новой линейке ожидаются три модели — nova 8 SE, nova 8 и nova 8 Pro. Журналисты считают, что они получат процессоры MediaTek серий Dimensity 800 или Dimensity 1000. Стоимость смартфонов должна быть средней.