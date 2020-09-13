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Новому бюджетному флагманскому смартфону Huawei пообещали экран частотой 120 Гц
Дисплей будет загнут по краям
Китайский инсайдер поделился «живыми» фото экрана нового бюджетного флагманского смартфона Huawei. По информации источника, устройство получит дисплей частотой обновления 120 Гц.
Модель будет называться Huawei nova 8. Источники пишут, что он будет оснащён OLED-панелью. Каков размер экрана и его разрешение, неизвестно. Ясно только, что частота обновления у него составит 120 Гц. Также в экране виден вырез под двойную фронтальную камеру. Дисплей будет «стекать» на боковины корпуса.
В целом, в новой линейке ожидаются три модели — nova 8 SE, nova 8 и nova 8 Pro. Журналисты считают, что они получат процессоры MediaTek серий Dimensity 800 или Dimensity 1000. Стоимость смартфонов должна быть средней.