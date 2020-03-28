Новому доступному смартфону Honor пообещали флагманскую камеру
Об этом пишет известный инсайдер под ником OnLeaks. Он утверждает, что Honor 30 оснастят камерой уровня флагманского смартфона.
Итак, согласно утечке, новинка от Honor получит камеру в прямоугольном модуле с тремя сенсорами. Основной датчик от Sony будет иметь разрешение 50 Мп. Он поддерживает технологию объединения четырёх пикселей в один. От датчика в Huawei P40 отличается тем, что создаёт менее крупные пиксели.
Второй сенсор у Honor 30 будет 12-мегапиксельным. Это модуль с ультраширокоугольным объективом. Третий датчик — телефото разрешением 8 Мп. Он предлагает трёхкратный оптический зум.
Что касается остальных характеристик смартфона, то пока предполагается, что он получит либо Kirin 990 5G, либо Kirin 820 5G. Его презентацию ожидают 30 марта.