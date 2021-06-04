На днях другой инсайдер Digital Chat Station написал, что аккумулятор iPhone 13 будет на 8-18% больше, чем у предшественника. Моделям iPhone 13 и iPhone 13 Pro пообещали 3095 мАч, iPhone 13 mini — 2406 мАч, а iPhone 13 Pro Max — 4352 мАч.

Ice Universe подтвердил эти данные, а также заявил, что iPhone 13 Pro Max будет поддерживать частоту обновления экрана в 120 Гц. Однако если использовать смартфон в режиме 60 Гц, его автономность будет «как у зверя».