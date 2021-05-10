Новую фирменную систему Huawei показали на смартфоне и планшете

Huawei уже говорила, что фирменная ОС будет хорошо работать с несколькими устройствами одновременно.

Напомним, выпуск стабильной версии HarmonyOS 2.0 запланирован на июнь. Бета-тестеры уже похвалили систему за то, что она требует меньше памяти телефона, чем EMIU на Android.