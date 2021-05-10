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Сегодня в 13:27
Новую фирменную систему Huawei показали на смартфоне и планшете
Продемонстрирована их работа в паре
Тестирование фирменной операционной системы Huawei HarmonyOS 2.0 идёт полным ходом. На YouTube опубликовали ролик, в котором демонстрируется одновременная работа ОС на смартфоне и планшете.
Роликом поделился автор канала ATNARR TECH. Он показал, как HarmonyOS позволяет нескольким устройствам работать совместно.
На видео сняли планшет Huawei MatePad Pro и смартфон Huawei Mate X2. Между ними установили соединение. Затем автор запустил на смартфоне видеоролик, который тут же появился на большом экране планшета. На телефоне осталась панель управления воспроизведением.
Huawei уже говорила, что фирменная ОС будет хорошо работать с несколькими устройствами одновременно.
Напомним, выпуск стабильной версии HarmonyOS 2.0 запланирован на июнь. Бета-тестеры уже похвалили систему за то, что она требует меньше памяти телефона, чем EMIU на Android.