Новую Motorola с 200 Мп камерой сравнили с лучшими смартфонами Samsung и Xiaomi

Ведущий Han's Tech Talk в выпуске на YouTube протестировал в фото- и видеосъёмке смартфоны Motorola Edge 30 Ultra, Xiaomi 12S Ultra и Samsung S22 Ultra. В основном всё же эксперт сравнивал работу камер Motorola Edge 30 Ultra и Xiaomi 12S Ultra.

Селфи-видео по возможностям лучше оказывается у Motorola, так как она может записывать его максимум в 4К 30 к/с, а Xiaomi 12S Ultra - только в 1080p 30 к/с. Также есть небольшие различия в цветопередаче аппаратов. На Xiaomi тон кожи выходит более желтоватый, на Motorola - розоватый.

Что касается фото с основной камеры, то разницы между Edge 30 Ultra (200 МП) и Xiaomi 12S Ultra (50 МП) практически нет. По крайней мере, в дневное время. Оба аппарата показывают хорошие результаты, но в целом у Motorola цвета на снимках более тёплые.