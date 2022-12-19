Новую Motorola с 200 Мп камерой сравнили с лучшими смартфонами Samsung и Xiaomi

Новую Motorola с 200 Мп камерой сравнили с лучшими смартфонами Samsung и XiaomiЛучше ли фото и видео у Motorola Edge 30 Ultra?
В обзоре на YouTube-канале Han's Tech Talk ведущий сравнил по качеству фото и видео несколько смартфонов. Среди них - Motorola Edge 30 Ultra, имеющая камеру в 200 МП, а также Xiaomi 12S Ultra и Samsung S22 Ultra. Кто же оказался лучше?
Фото: Han's Tech Talk
Ведущий Han's Tech Talk в выпуске на YouTube протестировал в фото- и видеосъёмке смартфоны Motorola Edge 30 Ultra, Xiaomi 12S Ultra и Samsung S22 Ultra. В основном всё же эксперт сравнивал работу камер Motorola Edge 30 Ultra и Xiaomi 12S Ultra.
Селфи-видео по возможностям лучше оказывается у Motorola, так как она может записывать его максимум в 4К 30 к/с, а Xiaomi 12S Ultra - только в 1080p 30 к/с. Также есть небольшие различия в цветопередаче аппаратов. На Xiaomi тон кожи выходит более желтоватый, на Motorola - розоватый.
Что касается фото с основной камеры, то разницы между Edge 30 Ultra (200 МП) и Xiaomi 12S Ultra (50 МП) практически нет. По крайней мере, в дневное время. Оба аппарата показывают хорошие результаты, но в целом у Motorola цвета на снимках более тёплые.
Портретные снимки на основную камеру в дневное время тоже почти не отличаются друг от друга. Хотя можно заметить, что Xiaomi выдаёт более контрастные снимки, да и деталей на них больше (см. фото ниже).
Широкоугольный объектив определённо лучше оказывается у Xiaomi 12S Ultra (48 МП у Xiaomi и 50 МП у Motorola). У Xiaomi больше деталей и лучше экспозиция. Хотя обработка у него всё-таки довольно сильная.
Трёхкратный зум при дневном освещении у Motorola оказался довольно хорошим. Отчасти - за счёт того, что эта модель обладает также телефотообъективом с двукратным увеличением. Что касается пятикратного зума при слабом освещении и более сильного увеличения, то здесь уже лидером становится Xiaomi 12S Ultra. Он делает заметно более качественные снимки с лучшей обработкой ярких объектов.
Ультраширокоугольный объектив в ночное время тоже лучше у Xiaomi. Всё за счёт того, что сенсор у него - флагманский, тогда как у Motorola Edge 30 Ultra - вполне посредственный. У Edge 30 Ultra меньше деталей и больше шумов.
На основной модуль фото в ночном режиме с Xiaomi 12S Ultra получаются чуть лучше, чем на Motorola. В целом у 12S Ultra было больше деталей, а также более чётко воспроизводились текстуры. А вот по цветопередаче реалистичнее оказывались снимки с Motorola.
Далее эксперт сравнил портретные снимки (фото людей) и фото в режиме портрета у Motorola Edge 30 Ultra и Samsung S22 Ultra. У Motorola оказалась очень реалистичная цветопередача и отличная детализация. То есть он выдаёт практически тот же результат, что и флагманский S22 Ultra.
Основная камера в 4К 30 к/с и у Motorola, и у Samsung записывает видео одинаково хорошо. Причём как при дневном освещении, так и при недостатке света. У S22 Ultra даже оказалась чуть хуже экспозиция по сравнению с Motorola Edge 30 Ultra. Кроме того динамический диапазон, детализация, резкость и другие параметры - всё выходит практически одинаково на этих смартфонах при записи видео.
В 4К 60 к/с Motorola и Xiaomi уже снимают по-разному. Здесь уже лучше по динамическому диапазону, экспозиции, деталям оказывается 12S Ultra. Тем не менее по качеству видео Motorola всё же может составить конкуренцию суперфлагманам вроде Xiaomi 12S Ultra.
Если сравнивать фото в режиме портрета с основной камеры у Xiaomi 12S Ultra и Motorola Edge 30 Ultra, то можно заметить, что Motorola делает снимки даже лучше. Примеры фотографий - ниже.
Для селфи-фото у Motorola стоит 60-мегапиксельный объектив, у Xiaomi - 32-мегапиксальная камера. При этом в сравнении с 12S Ultra у Motorola Edge 30 Ultra лучше динамический диапазон, экспозиция, тон кожи, а также больше деталей.
Вывод
По мнению эксперта YouTube-канала Han's Tech Talk, смартфон Motorola Edge 30 Ultra по части фото и видео в некоторых сценариях смог даже встать на один уровень с топовыми флагманами вроде Xiaomi 12S Ultra и Samsung S22 Ultra. Хотя стоит при этом он дешевле.