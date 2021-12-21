Новые айфоны начнут массово собирать в Индии

Эти планы Apple намерена реализовать в феврале 2022 года. Сообщается, что компания уже наладила поставки чипов, необходимых для массового производства, и даже начала пробное производство iPhone 13 на заводе Foxconn недалеко от Ченнаи. Там компания уже собирает iPhone 11 и iPhone 12 для местного рынка. Помимо этого, смартфоны Apple собираются в Бангалора, а в частности модель iPhone SE.

Производство iPhone 13 в Индии должно не только помочь Apple снизить цены на модели на внутреннем рынке, но и способствовать увеличению поставок за границу.