Новые бюджетные смартфоны Samsung Galaxy A получат продвинутую встроенную графику

Это значит, что Samsung объединит платформу Exynos среднего уровня с графическим чипом mRDNA. Правда, он всё равно будет не таким, как во флагманах. Источник утверждает, что чипы среднего класса будут использовать конфигурацию 2CU, тогда как флагманские — 4CU. Однако даже с такой конфигурацией будет заметен хороший прирост производительности.

Также мы узнали на днях, что Samsung планирует добавить оптическую стабилизацию изображения в смартфоны серии A. Таким образом, устройства этой линейки станут очень и очень интересными вариантами для приобретения.