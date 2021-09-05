Новые бюджетные смартфоны Samsung Galaxy A получат продвинутую встроенную графику

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Новые бюджетные смартфоны Samsung Galaxy A получат продвинутую встроенную графикуПочти как во флагманах
Мы уже знаем, что будущие флагманские смартфоны серии Galaxy S будут оснащены графическим процессором AMD. Это выведет мобильные игры на новый уровень. Теперь же появились сведения о том, что такая же графика будет установлена и в бюджетной серии Galaxy A.
Это значит, что Samsung объединит платформу Exynos среднего уровня с графическим чипом mRDNA. Правда, он всё равно будет не таким, как во флагманах. Источник утверждает, что чипы среднего класса будут использовать конфигурацию 2CU, тогда как флагманские — 4CU. Однако даже с такой конфигурацией будет заметен хороший прирост производительности.
Также мы узнали на днях, что Samsung планирует добавить оптическую стабилизацию изображения в смартфоны серии A. Таким образом, устройства этой линейки станут очень и очень интересными вариантами для приобретения.