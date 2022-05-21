Новые цены Samsung в России: 70 тысяч рублей за смартфон среднего класса

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Новые цены Samsung в России: 70 тысяч рублей за смартфон среднего классаТакова стоимость Galaxy A73
В крупных российских розничных сетях стали доступны смартфоны Samsung среднего класса по новым ценам. И они совершенно не радуют.
Как пишет Mobiltelefon, магазины стали торговать смартфонами с маркировкой из Казахстана. Ранее Минпромторг РФ разрешил так называемый параллельный импорт, в рамках которого можно ввозить в страну товары без разрешения правообладателя.
Как и следовало ожидать, цены на новую партию смартфонов Samsung оказались завышенными. Так, в «Связном» модель Galaxy A73 c 256 ГБ памяти стоит 69 990 рублей. Впрочем, это совсем новый телефон, и по другой цене в России мы его не видели. В Индии, например, за эту модель просят 44 450 рупий, что по текущему курсу вообще составляет около 35 тысяч рублей.
А вот и остальные цены:
Mobiltelefon