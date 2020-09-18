Новые флагманские Samsung могут оказаться самыми быстрыми Android-смартфонами

Журналисты предполагают, что тестировалась платформа Exynos 1000. Она набрала 1302 балла в однопоточном тесте и 4250 баллов в многопоточном.

Если судить по ранее опубликованным в сети результатам тестов конкурентного процессора Snapdragon 875, то Exynos 1000 будет превосходить его. Платформа Qualcomm набрала 1159 и 4090 баллов соответственно.

Пока неясно, чем похвастается Kirin 9000 от Huawei. Однако до сих пор топовые Snapdragon опережали конкурента. Также недавно стало известно, что Snapdragon 875 может обойти чипсет Apple A14 Bionic. В таком случае Exynos 1000 и вовсе может стать самой быстрой платформой для смартфонов.

Напомним, Samsung не продаёт процессоры Exynos партнёрам.