Новые флагманские смартфоны Huawei позволят совершить звонок даже после того, как сядет батарея

Эта функция будет частью фирменной операционной системы HarmonyOS 3.0. Помимо возможности совершать звонки, пользователи предположительно смогут отправлять текстовые сообщения и сканировать документы или коды местонахождения.

Источник не объяснил, как Huawei собирается этого добиться. Не исключено, что у смартфонов будет небольшая резервная батарея, не используемая для питания в обычных обстоятельствах.