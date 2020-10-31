Новые флагманские смартфоны Huawei раскупили за 11 секунд

По данным интернет-магазина, смартфоны Mate 40 по популярности значительно превзошли прошлогодние Mate 30: люди искали первые на 600% чаще.

Стоит отметить, что JD.com предлагает смартфоны с различными условиями продажи. Например, с бесплатным возвратом в течение месяца или с обменом на новый смартфон старого.

Напомним, устройства линейки Huawei Mate 40 вышли без Google-сервисов из-за санкций США, оснащены процессорами Kirin 9000 или Kirin 9000E и хорошими камерами.