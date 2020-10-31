Телефоны
Сегодня 14:26
Новые флагманские смартфоны Huawei раскупили за 11 секунд
В крупнейшем китайском интернет-магазине
Вчера новые флагманские смартфоны Huawei поступили в продажу в Китае. Предлагались три модели — Mate 40, Mate 40 Pro и Mate 40 Pro+. Всю серию раскупили всего за 11 секунд на главной китайской онлайн-площадке JD.com.
По данным интернет-магазина, смартфоны Mate 40 по популярности значительно превзошли прошлогодние Mate 30: люди искали первые на 600% чаще.
Стоит отметить, что JD.com предлагает смартфоны с различными условиями продажи. Например, с бесплатным возвратом в течение месяца или с обменом на новый смартфон старого.
Напомним, устройства линейки Huawei Mate 40 вышли без Google-сервисов из-за санкций США, оснащены процессорами Kirin 9000 или Kirin 9000E и хорошими камерами.