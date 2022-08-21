Новые флагманские смартфоны Samsung будут очень похожи на старые

По словам известного инсайдера Ice Universe, Galaxy S23 Ultra не получит заметных обновлений по сравнению с текущей моделью, по крайней мере, с точки зрения внешнего вида. В своём твите блогер заявил, что по габаритам S23 Ultra будет очень похож на своего предшественника. Толщина корпуса должна составить 8,9 мм. Известно, что устройство будет оснащено батареей ёмкостью 5000 мАч и таким же 6,8-дюймовым экраном с разрешением 3088 x 1440 пикселей.

Хотя физически S23 Ultra не претерпит значительных изменений, устройство, скорее всего, будет работать на ещё не выпущенном процессоре Snapdragon 8 Gen 2+.