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Новые флагманские смартфоны Samsung проверили на прочность при падениях
Результаты так себе
Авторы ресурса CNet проверили новые флагманские смартфоны Samsung на прочность при падениях. Эксперимент получился полезным, учитывая высокую стоимость устройства.
Экспериментаторы проверили модель Galaxy S20 Ultra — это самая дорогая и топовая модель в линейке. В России она стоит почти 100 000 рублей.
Сначала девушка в ролике CNet уронила Galaxy S20 Ultra с небольшой высоты — в половину её роста. Даже такое падение оказалось разрушительным для смартфона: у него разбилась задняя панель. После второго падения пострадало и стеклянное покрытие экрана устройства, при этом оно было защищено плёнкой.
Стоит отметить, что выступающий модуль камеры Galaxy S20 Ultra остался цел после краш-теста. В целом, смартфон по завершении эксперимента оказался работоспособен.