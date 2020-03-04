Новые флагманские смартфоны Samsung проверили на прочность при падениях

Экспериментаторы проверили модель Galaxy S20 Ultra — это самая дорогая и топовая модель в линейке. В России она стоит почти 100 000 рублей.

Сначала девушка в ролике CNet уронила Galaxy S20 Ultra с небольшой высоты — в половину её роста. Даже такое падение оказалось разрушительным для смартфона: у него разбилась задняя панель. После второго падения пострадало и стеклянное покрытие экрана устройства, при этом оно было защищено плёнкой.

Стоит отметить, что выступающий модуль камеры Galaxy S20 Ultra остался цел после краш-теста. В целом, смартфон по завершении эксперимента оказался работоспособен.