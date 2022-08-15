Новые флагманы Huawei останутся на старом процессоре Snapdragon 888 4G

Пользователь TechyPreacher опубликовал спецификации смартфона на своей странице в Weibo. Помимо процессора там указан дисплей: это OLED-панель производства BOE с разрешением Full HD+ и диагональю не более 6,38 дюйма. Частота его обновления составит 120 Гц.

Также стандартной модели Mate 50 пророчат тройную 50-мегапиксельную камеру, до 8 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ хранилища. Смартфон будет работать под управлением фирменной операционной системы Harmony OS 3.