Новые флагманы Huawei останутся на старом процессоре Snapdragon 888 4G

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Новые флагманы Huawei останутся на старом процессоре Snapdragon 888 4GНа носу уже Snapdragon 8 Gen 2
Huawei готовит к выходу новую серию флагманских смартфонов Mate 50. Источники сообщают, что стандартная модель Huawei Mate 50 получит старый процессор Snapdragon 888 4G вместо ещё не анонсированной платформы Kirin 9000S, которая, вероятно, зарезервирована для Mate 50 Pro.
Пользователь TechyPreacher опубликовал спецификации смартфона на своей странице в Weibo. Помимо процессора там указан дисплей: это OLED-панель производства BOE с разрешением Full HD+ и диагональю не более 6,38 дюйма. Частота его обновления составит 120 Гц.
Также стандартной модели Mate 50 пророчат тройную 50-мегапиксельную камеру, до 8 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ хранилища. Смартфон будет работать под управлением фирменной операционной системы Harmony OS 3.