Новые фото раскрыли измененный дизайн iPhone 16

Хотя стандартные модели сохранят прежний размер экрана, в плане внешности их апгрейд может оказаться круче, чем у iPhone 16 Pro.

Инсайдеры утверждают, что Apple готовит три существенных изменения:

Уменьшенный блок камер. Слухи о нем ходят давно, и теперь появились CAD-модели, которые могут их подтвердить. Камеры теперь будут располагаться вертикально, как в iPhone X.

Кнопка Action. Переключатель беззвучного режима, кажется, отправится на свалку. Его заменит кнопка Action, которая уже появилась в iPhone 15 Pro. Ей можно назначить часто используемые действия, например, включение фонарика.

Кнопка Capture. На противоположной стороне корпуса появится кнопка Capture. Она облегчит фотосъемку в альбомной ориентации. Поговаривают, что она будет чувствительной к нажатию и позволит управлять фокусом и зумом.

Также iPhone 16 может получить новый мощный процессор A18 и больше оперативной памяти.

В целом, судя по всему, новое поколение базовых iPhone получится достойным, хотя на звание «лучший смартфон 2024 года» претендовать пока рановато.