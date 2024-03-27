Новые фото раскрыли внешний вид iPhone 16 и 16 Pro

Особого внимания заслуживает вновь анонсированная кнопка Capture, расположенная под клавишей питания.

Судя по всему, она будет предназначена для быстрого запуска камеры и выполнения фото- и видеосъемки. Правда, неясно, останется ли она физической или станет сенсорной.

По слухам, iPhone 16 Pro будет доступен в четырех расцветках: космическом черном, белом, сером и розовом цветах. Также ожидается сокращение рамок вокруг дисплея.