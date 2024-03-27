Новые фото раскрыли внешний вид iPhone 16 и 16 Pro

Новые фото раскрыли внешний вид iPhone 16 и 16 ProПредыдущие слухи подтверждаются
Судя по появившимся в сети изображениям макетов, компания Apple решила слегка увеличить размеры своих новинок по сравнению с предыдущим поколением.
Если верить слухам, iPhone 16 Pro получит экран диагональю 6.3 дюйма вместо 6.1 дюйма у iPhone 15 Pro. Модель 16 Pro Max и вовсе вырастет с 6.7 до 6.9 дюймов. При этом корпуса станут чуть уже и тоньше, хотя общий вес аппаратов слегка увеличится.
На рендерах заметно, что Apple переместила вспомогательную кнопку Action Button, сделав ее крупнее.
У базовой модели iPhone 16 камеры выстроятся в вертикальном порядке вместо привычной линейной компоновки, что позволит добавить функцию съемки пространственного видео.
Особого внимания заслуживает вновь анонсированная кнопка Capture, расположенная под клавишей питания.
Судя по всему, она будет предназначена для быстрого запуска камеры и выполнения фото- и видеосъемки. Правда, неясно, останется ли она физической или станет сенсорной.
По слухам, iPhone 16 Pro будет доступен в четырех расцветках: космическом черном, белом, сером и розовом цветах. Также ожидается сокращение рамок вокруг дисплея.